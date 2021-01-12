Президентка Молдови Майя Санду для візиту в Україну 12 січня обрала автомобіль, а не літак, як це практикують світові лідери.

Санду зробила це з метою заощадити державні кошти. Про це повідомляє ZDG.

Актуально Перспективи відносин України та Молдови: чому візит Санду – позитивний знак

Зайві витрати, на думку президентки Молдови, є недоречні у час, коли країна бореться з пандемією коронавірусу.

Офіційна делегація Санду прибула до Києва на автомобілі та мікроавтобусі.

Що відомо про візит Санду до України

В Україні Санду мала низку зустрічей з президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими політиками.

Зеленський та Санду домовилися, що їхні країни створюють президентську раду. Її пріоритетними сферами будуть енергетика та інфраструктура.

Окрім того, глави держав обговорили питання національної безпеки України та Молдови. Зокрема, мовилося про питання Донбасу і Придністров'я.