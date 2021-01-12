Відмовилася від літака: чому Санду прибула в Україну на автомобілі
Президентка Молдови Майя Санду для візиту в Україну 12 січня обрала автомобіль, а не літак, як це практикують світові лідери.
Санду зробила це з метою заощадити державні кошти. Про це повідомляє ZDG.
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Зайві витрати, на думку президентки Молдови, є недоречні у час, коли країна бореться з пандемією коронавірусу.
Офіційна делегація Санду прибула до Києва на автомобілі та мікроавтобусі.
Що відомо про візит Санду до України
- В Україні Санду мала низку зустрічей з президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими політиками.
- Зеленський та Санду домовилися, що їхні країни створюють президентську раду. Її пріоритетними сферами будуть енергетика та інфраструктура.
- Окрім того, глави держав обговорили питання національної безпеки України та Молдови. Зокрема, мовилося про питання Донбасу і Придністров'я.
- Також Санду зустрілася з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.
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