Откажутся ли украинцы от путешествий из-за коронавируса – опрос

Коронавирус неустанно шагает по миру. За рубежом увеличивается количество стран, в которых обнаружили больных новым недугом, а пограничники проверяют всех на признаки болезни. Один украинец уже привез коронавирус из поездки в Украину. Станет ли это помехой украинцам, которые запланировали путешествие за границу?

Из эпицентра коронавируса, китайского городка Ухань, украинцев эвакуировали еще в конце февраля. За это время больных новым недугом зафиксировали и в соседней Польше, и в Италии, куда украинцы часто выезжали не только путешествовать, но и зарабатывать. Первый случай болезни зафиксировали в Украине.

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В США уже задумались об ограничении въезда в страну из-за коронавируса. Кроме того, болезнь вносит правки и в обычную жизнь многих стран. В Италии футбольные матчи проводят без болельщиков, чтобы избежать распространения вируса, а в Швейцарии вообще запретили любые массовые мероприятия.

Случаи заболевания зафиксировали и в популярных для украинцев туристических странах, таких как Грузия, Тунис и Марокко.

Поэтому мы решили спросить у украинцев, повлияют ли на их решение ехать за границу вспышки коронавируса в разных странах мира.

Украинцы о путешествиях и коронавирусе: смотрите видео 24 канала