Чи відмовляться українці від подорожей через коронавірус – опитування

Коронавірус невпинно крокує світом. За кордоном більшає кількість країн, в яких виявили хворих на новий недуг, а прикордонники перевіряють всіх на ознаки хвороби. Один українець вже привіз коронавірус з поїздки в Україну. Чи стане це на заваді українцям, які запланували подорож за кордон?

З епіцентру коронавірусу, китайського містечка Ухань, українців евакуювали ще наприкінці лютого. За цей час хворих на новий недуг зафіксували і в сусідній Польщі, і в Італії, куди українці часто виїжджали не тільки подорожувати, але й заробляти. Перший випадок хвороби зафіксували в Україні.

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В США вже задумалися про обмеження в'їзду в країну через коронавірус. Крім того, хвороба вносить правки і в пересічне життя багатьох країн. В Італії футбольні матчі проводять без уболівальників, аби уникнути розповсюдження вірусу, а у Швейцарії взагалі заборонили будь-які масові заходи.

Випадки захворювання зафіксували і в популярних для українців туристичних країнах, таких як Грузія, Туніс та Марокко.

Тому ми вирішили спитати в українців, чи повпливають на їхнє рішення їхати за кордон спалахи коронавірусу в різних країнах світу.

Українці про подорожі і коронавірус: дивіться відео 24 каналу