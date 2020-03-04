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      Чи відмовляться українці від подорожей через коронавірус – опитування

      - Читать новость на русском
      Опитування: чи відмовляться українці від подорожей через коронавірус

      Коронавірус невпинно крокує світом. За кордоном більшає кількість країн, в яких виявили хворих на новий недуг, а прикордонники перевіряють всіх на ознаки хвороби. Один українець вже привіз коронавірус з поїздки в Україну. Чи стане це на заваді українцям, які запланували подорож за кордон?

      З епіцентру коронавірусу, китайського містечка Ухань, українців евакуювали ще наприкінці лютого. За цей час хворих на новий недуг зафіксували і в сусідній Польщі, і в Італії, куди українці часто виїжджали не тільки подорожувати, але й заробляти. Перший випадок хвороби зафіксували в Україні.

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      В США вже задумалися про обмеження в'їзду в країну через коронавірус. Крім того, хвороба вносить правки і в пересічне життя багатьох країн. В Італії футбольні матчі проводять без уболівальників, аби уникнути розповсюдження вірусу, а у Швейцарії взагалі заборонили будь-які масові заходи.

      Випадки захворювання зафіксували і в популярних для українців туристичних країнах, таких як Грузія, Туніс та Марокко.

      Тому ми вирішили спитати в українців, чи повпливають на їхнє рішення їхати за кордон спалахи коронавірусу в різних країнах світу.

      Українці про подорожі і коронавірус: дивіться відео 24 каналу

       

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      3 березня
      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини України Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні
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