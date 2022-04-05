Как отмечают в Генеральном штабе, среди россиян очень много отказов, а также дезертиров. Это связано с тем, что наемники деморализованы и не готовы идти воевать.

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Оккупанты отказываются воевать в Украине

В частности, у российских наемников серьезные проблемы с комплектованием боевых подразделений, а также подразделений обеспечения.

Что касается личного состава, то он деморализован. Это, собственно, и послужило причиной увеличения количества случаев дезертирства. Также российские военнослужащие отказываются воевать против Украины.

В то же время, известно о перегруппировке российских наемников. Они будут пытаться совершить наступательную операцию на востоке. Основная цель оккупантов – установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, вражеские войска стремятся улучшить положение своих подразделений в Таврийском и Южнобужском операционных районах.

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