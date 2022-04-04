В "коллекции Алексея" реально эффектные достижения: 2 танка, несколько единиц бронетехники и значительное количество уничтоженных оккупантов. Но самое большое "отличие" – уничтоженный русский генерал.

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Кошмарил оккупантов в Харьковской области

"Алексей", как говорят в Минобороны, воевал в разных районах Харьковской области. Однажды снайпер настолько удачно скорректировал огонь артиллерии, что украинские военные уничтожили 2 танка, несколько бронемашин и значительное количество вражеской пехоты.

Недавно Алексей получил ранение во время боевых действий. Но его оперативно привезли в госпиталь. Сейчас снайпер лечится и собирается как можно быстрее вернуться в строй.

Напомним, Вооруженные силы Украины по состоянию на сегодня, 4 апреля, уничтожили аж 18 300 российских оккупантов.

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