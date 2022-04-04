В "колекції Олексія" реально ефектні здобутки: 2 танки, кілька одиниць бронетехніки й значна кількість знищених окупантів. Але найбільша "відзнака" – знищений російський генерал.

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Кошмарив окупантів на Харківщині

"Олексій", як розповідають у Міноборони, воював в різних районах Харківщини. Одного разу снайпер настільки вдало відкоригував вогонь артилерії, що українські військові знищили 2 танки, кілька бронемашин та значну кількість ворожої піхоти.

Нещодавно "Олексій" отримав порання під час бойових дій. Але його оперативно привезли в госпіталь. Зараз снайпер лікується та збирається якнайшвидше повернутися в стрій.

Нагадаємо, Збройні Сили України станом на сьогодні, 4 квітня, знищили аж 18 300 російських окупантів.

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