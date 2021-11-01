Атошнику было всего 52 года. Его запомнили по позывному Тараскин.
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В последнем посте призывал вакцинироваться
В последней заметке на своей фейсбук-странице Недашковский призывал украинцев прививаться. По его словам, Украине трудно поставить точку в болезни, однако следует это сделать.
Не верьте никому. Вакцинируйтесь. Вы не понимаете, какая это страшная болезнь. Каждый день вашей жизни может быть последним. Прорвемся,
– подчеркивал ветеран АТО.
Мужчина имел большую загруженность на работе и общественном направлении. Именно из-за этого он не смог вовремя вакцинироваться.
Сергея Недашковского похоронили 31 октября на военном кладбище Житомира. У него остались мать, жена, сын и внучка.
Кем был ветеран АТО
Мужчина был старшиной, стрелком батальона спецназначения "Донбасс" Нацгвардии Украины. Он активно участвовал в военных действиях на Востоке страны на протяжении 2014 – 2015 годов. В ряды батальона вступил добровольно.
После демобилизации ветеран АТО посвятил себя общественной деятельности и имел активную гражданскую позицию. Был патриотом Украины.
Участники АТО: последние новости
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