АТОвцю було лише 52 роки. Його запам'ятали за позивним Тараскін.

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В останньому дописі закликав вакцинуватись

В останньому дописі на своїй фейсбук-сторінці Недашківський закликав українців щепитись. За його словами, Україні важко поставити крапку у хворобі, проте слід це зробити.

Не вірте нікому. Вакцинуйтесь. Ви не розумієте, яка це страшна хвороба. Кожен день вашого життя може бути останнім. Прорвемось,
– наголошував ветеран АТО.

Чоловік мав велику завантаженість на роботі та громадському напрямку. Саме через це він не зміг вчасно вакцинуватися.

Сергія Недашківського поховали 31 жовтня на військовому цвинтарі Житомира. У нього залишилися мати, дружина, син та онука.

Ким був ветеран АТО

Чоловік був старшиною, стрільцем батальйону спецпризначення "Донбас" Нацгвардії України. Він активно брав участь у воєнних діях на Сході країни впродовж 2014 – 2015 років. До лав батальйону вступив добровільно.

Після демобілізації ветеран АТО присвятив себе громадській діяльності та мав активну громадянську позицію. Був патріотом України.

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