Украинцев предупредили об отключении света 1 ноября: ограничения продлятся до ночи

Об этом сообщает "Укрэнерго".

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Как будут отключать свет 1 ноября?

Меры по ограничению потребления электроэнергии в некоторых регионах Украины будут применяться в течение всего воскресенья.

В частности, с 06:00 до 23:59 будут действовать:

графики ограничения мощности – для промышленных потребителей;

графики почасовых отключений – для всех категорий потребителей в объеме от 1,5 до 2,5 очереди.

Причиной ограничений стали последствия массированных российских атак на энергообъекты Украины.

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от последствий российских обстрелов. Поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своих регионах.

Также потребителей призывают экономно использовать электроэнергию в часы, когда свет подается по графику.

Напомним, российские войска в ночь на 31 октября вновь провели атаку на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, повредив два объекта. Один из них энергетики восстанавливали почти двое суток, однако после нового удара вновь возникли масштабные проблемы с электроснабжением.

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Отключения электроэнергии охватили значительную часть Днепра и прилегающих районов. По состоянию на 16:00 31 октября без света оставались более 100 тысяч потребителей в Днепровском, Каменском и Павлоградском районах.

Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения, однако темпы работ зависят от обстановки в плане безопасности. Из-за длительных отключений электроэнергии "Пункты несокрушимости" в пострадавших районах перевели на круглосуточный режим работы.