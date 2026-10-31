Українців попередили про відключення світла 1 листопада: обмеження триватимуть до ночі

Енергетики оголосили про обмеження електроенергії на 1 листопада / Canva
У неділю, 1 листопада, у частині областей України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження для всіх категорій споживачів діятимуть протягом дня.
Про це повідомляє "Укренерго".
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Як вимикатимуть світло 1 листопада?
Заходи обмеження споживання електроенергії у частині регіонів України застосовуватимуть протягом усієї неділі.
Зокрема, з 06:00 до 23:59 діятимуть:
графіки обмеження потужності – для промислових споживачів;
графіки погодинних відключень – для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 2,5 черги.
Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти України.
Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків російських обстрілів. Тому українцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.
Також споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію в години, коли світло є за графіком.
Прогнози
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 31 жовтня повторно атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини, пошкодивши два об'єкти. Один із них енергетики відновлювали майже дві доби, однак після нового удару знову виникли масштабні проблеми з електропостачанням.
Знеструмлення охопили значну частину Дніпра та прилеглих районів. Станом на 16:00 31 жовтня без світла залишалися понад 100 тисяч споживачів у Дніпровському, Кам'янському та Павлоградському районах.
Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання, однак темпи робіт залежать від безпекової ситуації. Через тривалі знеструмлення Пункти незламності в постраждалих районах перевели на цілодобовий режим роботи.
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