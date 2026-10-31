Українців попередили про відключення світла 1 листопада: обмеження триватимуть до ночі

Про це повідомляє "Укренерго".

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Як вимикатимуть світло 1 листопада?

Заходи обмеження споживання електроенергії у частині регіонів України застосовуватимуть протягом усієї неділі.

Зокрема, з 06:00 до 23:59 діятимуть:

графіки обмеження потужності – для промислових споживачів;

графіки погодинних відключень – для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 2,5 черги.

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти України.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків російських обстрілів. Тому українцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

Також споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію в години, коли світло є за графіком.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 31 жовтня повторно атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини, пошкодивши два об'єкти. Один із них енергетики відновлювали майже дві доби, однак після нового удару знову виникли масштабні проблеми з електропостачанням.

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Знеструмлення охопили значну частину Дніпра та прилеглих районів. Станом на 16:00 31 жовтня без світла залишалися понад 100 тисяч споживачів у Дніпровському, Кам'янському та Павлоградському районах.

Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання, однак темпи робіт залежать від безпекової ситуації. Через тривалі знеструмлення Пункти незламності в постраждалих районах перевели на цілодобовий режим роботи.