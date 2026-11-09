Как будут отключать свет 10 ноября

Причиной возвращения к ограничениям стали последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

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Как будут выключать свет?

В некоторых регионах Украины 10 ноября будут применяться стабилизационные отключения электроэнергии. Для бытовых потребителей будут действовать расписания от 2 до 4 очередей. В то же время, для предприятий введут ограничение мощности. В компании подчеркнули, что специалисты круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и высоковольтные сети, чтобы стабилизировать энергосистему.

Точные графики обесточений по конкретным адресам потребителям рекомендуют проверять на официальных ресурсах местных операторов систем распределения. Ситуация в объединенной системе остается напряженной, поэтому объем ограничений может изменяться.

Напомним, что в понедельник, 9 ноября, Россия снова нанесла удар по Трипольской тепловой электростанции. По словам генерального директора ПАО "Центрэнерго" Сергея Исаченко, оккупанты изменили тактику обстрелов. Теперь при атаках российские войска одновременно применяют баллистические ракеты и реактивные ударные дроны, пытаясь пробить защитные сооружения.