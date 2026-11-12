Как будут отключать свет 13 ноября

В настоящее время ремонтные бригады круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и высоковольтные сети, чтобы возобновить подачу электроэнергии потребителям. Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Когда не будет света

13 ноября в некоторых областях будут действовать круглосуточные плановые отключения электроэнергии.

Для промышленности будут введены графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1,5 до 3 очередей).

Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения– отмечают в Укрэнерго.

Напомним, что систематические удары по энергообъектам продолжаются. В частности, в ночь на 12 ноября Россия атаковала энергетику Ровенской области. Более 160 населенных пунктов остались без электричества.

Сложной также остается ситуация и в других областях, в том числе в прифронтовых регионах из-за боевых действий и постоянных обстрелов.