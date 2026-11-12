В Ровно слышали взрывы: Россия атаковала энергетику области, есть отключения электроэнергии

Однако в результате попаданий произошли отключения электроэнергии, о чем сообщает ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Обстрел Ровненской области произошел ночью 12 ноября: что известно о последствиях?

Как сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль в социальных сетях, эта ночь для региона была тяжелой. Местные жители неоднократно сообщали о звуках взрывов в разных районах, а также в самом Ровно.

К сожалению, уже известны последствия обстрела – аварийные отключения электроэнергии зафиксированы в Ровненском и Сарненском районах. Без света, в частности, остался город Костополь.

Объекты критической инфраструктуры в пострадавших населенных пунктах переходят на питание от генераторов. Атака противника продолжается.

Последствия обстрела Ровненской области / Фото ОВА

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Добавим, что этой ночью прогремели и взрывы в Киеве. Это произошло на фоне угрозы применения врагом баллистического оружия.