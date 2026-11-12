У Рівному чули вибухи: Росія атакувала енергетику області, є знеструмлення

Але через влучання сталися знеструмлення, про що пише ОВА. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.

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Обстріл Рівненської області стався вночі 12 листопада: що відомо про наслідки?

Як повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль у соціальних мережах, ця ніч для регіону була важкою. Місцеві неодноразово повідомляли про звуки вибухів у різних районах, а також у самому Рівному.

На жаль, вже відомо про наслідки обстрілу – аварійні відключення електроенергії зафіксували у Рівненському та Сарненському районах. Без світла, зокрема, місто Костопіль.

Об'єкти критичної інфраструктури у постраждалих населених пунктах переходять на живлення від генераторів. Атака ворога триває.

Наслідки обстрілу Рівненської області / Фото ОВА

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що цієї самої ночі пролунали вибухи у Києві. Це сталося під час загрози застосування ворогом балістичного озброєння.