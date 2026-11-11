Росія атакує Україну БпЛА: де зараз небезпека

Повітряні сили слідкують за переміщенням ворожих цілей. 24 Канал зібрав все найважливіше.
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11 листопада 2026
Влучання реактивного «шахеду» у Київському районі. Наслідки уточнюємо.
Рівненщина: Реактивний курсом на Сарни.
Харківщина: група реактивних БпЛА через Ізюм курсом на захід.
Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.
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