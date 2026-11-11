Live
Переглядів: Час читання:1 хв

Росія атакує Україну БпЛА: де зараз небезпека

Данило Жоров

Атака дронів / Getty Images (ілюстративне)

Атака дронів

Повітряні сили слідкують за переміщенням ворожих цілей. 24 Канал зібрав все найважливіше.

 
Adv

популярні відео

Де зараз загроза?

Доповнюємо новину...

Де зараз небезпека: дивіться карту

Хронологія подій

11 листопада 2026

Влучання реактивного «шахеду» у Київському районі. Наслідки уточнюємо.

Рівненщина: Реактивний курсом на Сарни.

Харківщина: група реактивних БпЛА через Ізюм курсом на захід.

Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.

Повʼязані теми:

Коментарі

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter