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Россия проводит атаки на Украину с помощью БПЛА: где сейчас существует опасность

Даниил Жоров

Атака дронов / Getty Images (иллюстративное изображение)

Атака дронов

Воздушные силы отслеживают передвижения вражеских целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию.

 
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Хронология событий

11 ноября 2026

Ровенская область: Реактивный рейс в Сарны.

Харьковская область: группа реактивных БПЛА пролетает через Изюм в западном направлении.

Реактивный БПЛА пролетает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.

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