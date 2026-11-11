Россия проводит атаки на Украину с помощью БПЛА: где сейчас существует опасность

Воздушные силы отслеживают передвижения вражеских целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию.
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Хронология событий
11 ноября 2026
Ровенская область: Реактивный рейс в Сарны.
Харьковская область: группа реактивных БПЛА пролетает через Изюм в западном направлении.
Реактивный БПЛА пролетает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.
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