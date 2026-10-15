Специалисты работают над восстановлением объектов энергетики после российских атак. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Когда не будет света?

Для промышленных предприятий и бизнеса на протяжении всего определенного времени будут использоваться графики ограничения мощности. Для всех категорий бытовых потребителей предусмотрены почасовые отключения в объеме от 0,5 до 2 очередей.

Главной причиной возвращения к вынужденным лимитам стали последствия очередных российских ракетно-дроновых атак на ключевые энергетические объекты страны. Ремонтные бригады работают над устранением повреждений, однако нагрузка на систему остается критической.

В компании предупредили, что в результате вражеских обстрелов ситуация в энергосистеме может оперативно корректироваться. Актуальные сообщения и подробные графики по адресам публикуют операторы систем распределения на своих официальных ресурсах в каждом регионе.

Отметим, издание The Telegraph писало, что с конца августа характер российских атак заметно изменился, ведь дроны и ракеты все чаще атакуют города днем, а воздушные тревоги раздаются почти круглосуточно. Украинские чиновники называют новую тактику врага тотальной войной для разрушения экономики и создания хаоса.