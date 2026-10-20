Вынужденные ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59 как для промышленных предприятий, так и для бытовых абонентов. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Когда не будет света?

С 06:00 до конца суток для промышленности будут применяться графики ограничения мощности. Для остальных категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений в объеме от одной до двух очередей.

Специалисты подчеркнули, что из-за последствий вражеских ударов ситуация в объединенной энергосистеме может меняться в течение дня. Актуальную информацию о расписании и очередях рекомендуется проверять на официальных ресурсах облэнерго своего региона.

Также граждан призывают не включать одновременно несколько мощных приборов в часы, когда электричество появляется по графику.

Напомним, 20 октября Россия атаковала украинские электросети, пытаясь повлечь за собой масштабный блекаут. Однако энергосистема выдержала удары, а Киев не остался без света.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире 24 Канала отметил, что благодаря подготовке и быстрым ремонтам России не удалось отрезать Левобережье от электрогенерации на Правобережье.

Он также призвал жителей многоквартирных домов подготовиться к зиме: проверить теплоизоляцию, утеплить подъезды и подвалы и позаботиться о резервном питании отопительных насосов.