Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

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Где в Украине продолжают действовать аварийные отключения света?

Ситуация с электроснабжением в Запорожской и Днепропетровской областях остается сложной. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры, вызванных российскими атаками, в обоих регионах продолжают применяться аварийные отключения электроэнергии.

Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования. К работам привлечены все необходимые службы, которые стараются как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

В то же время в Херсонской области ситуацию удалось стабилизировать благодаря работе энергетиков.

В субботу, 28 ноября, в части областей Украины круглосуточно будут действовать ограничения на потребление электроэнергии.

В частности, предусмотрены:

Для промышленности – графики ограничения мощности.

Для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений в объеме от 1 до 3 очередей.

Потребителям рекомендуется проверять актуальную информацию о времени и продолжительности отключений на официальных страницах своих операторов системы распределения.

Напомним, 27 ноября в Киевской области по распоряжению "Укрэнерго" ввели экстренные отключения электроэнергии. Ограничения действуют в трех районах – Бучанском, Обуховском и Фастовском.