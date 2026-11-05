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От 2,5 до 4 очередей: в Укрэнерго объявили графики отключений на 6 ноября

Татьяна Бабич
В Укрэнерго объявили графики отключений на 6 ноября - 24 Канал

Отключение электричества 6 ноября / Война в Украине (иллюстративное изображение)

В некоторых областях Украины 6 ноября в течение суток будут действовать ограничения на потребление электроэнергии. Для всех категорий потребителей будут вынужденно введены графики почасовых отключений в объеме от 2,5 до 4 очередей.

О введении новых ограничений сообщили в национальной энергетической компании Укрэнерго. Главной причиной возобновления отключений остаются последствия массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

 
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Как будут действовать ограничения 6 ноября?

Графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток – с 00:00 до 23:59. В этот же промежуток времени будут вводиться меры по ограничению мощности для промышленных предприятий.

Энергетики предупреждают, что из-за вражеских ударов ситуация в энергосистеме может измениться в любой момент. Украинцам рекомендуют следить за точными графиками на официальных ресурсах облэнерго своего региона, а также рационально использовать электроприборы после возобновления подачи электроэнергии.

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Отметим, что энергетические объекты по всей Украине получают существенные повреждения, что и приводит к затруднениям с подачей света в дома украинцев. В частности, 4 ноября ДТЭК опубликовала фотографии разрушений на своих теплоэлектростанциях после массированной российской атаки. В результате значительных повреждений оборудования три энергообъекта полностью прекратили выработку электроэнергии.

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Одна из самых критических ситуаций сейчас наблюдается в Киеве и Киевской области – графики в регионе очень часто просто не действуют из-за крайне сложной ситуации. Местами также фиксируются проблемы с водоснабжением.

К тому же в режим строгой экономии электроэнергии переходит Житомир.

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