Об этом сообщает ДТЭК.

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Как будут работать индивидуальные графики в Днепропетровской области?

Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в регионе энергетики не могут использовать стандартное деление потребителей на очереди и подочередь. Поэтому для каждого дома формируется отдельный график отключений.

В ДТЭК поясняют, что даже в соседних домах часы отключений могут отличаться. Это связано с тем, что здания могут получать электроэнергию от разных линий.

Чтобы узнать время отключений по своему адресу, потребителям нужно указать улицу и номер дома на сайте ДТЭК "Днепропетровские электросети" или воспользоваться чат-ботом компании.

График на следующий день публикуют каждый вечер.

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться в течение суток. Если НЭК "Укрэнерго" обновит распоряжения об ограничении потребления, ДТЭК будет корректировать индивидуальные графики.

Поэтому жителям области рекомендуют регулярно проверять актуальную информацию по своему адресу.

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Также энергетики призывают после возобновления электроснабжения не включать все мощные приборы одновременно. Стоит подождать не менее 15 минут, а затем подключать технику по очереди, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Напомним, 28 ноября в Киеве и области продолжают действовать ограничения электроснабжения из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру. По распоряжению "Укрэнерго" в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области введены аварийные отключения.

Во время таких отключений обычные графики не действуют. Энергетики работают над стабилизацией ситуации и восстановлением прогнозируемого электроснабжения. Жителей области, у которых есть свет, призывают экономно расходовать электроэнергию.