Про це повідомляє ДТЕК.

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Як працюватимуть індивідуальні графіки на Дніпропетровщині?

Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні енергетики не можуть використовувати стандартний поділ споживачів на черги та підчерги. Тому для кожного будинку формують окремий графік відключень.

У ДТЕК пояснюють, що навіть у сусідніх будинках години знеструмлень можуть відрізнятися. Це пов'язано з тим, що будівлі можуть отримувати електроенергію від різних ліній.

Щоб дізнатися час відключень за своєю адресою, споживачам потрібно вказати вулицю та номер будинку на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі або скористатися чат-ботом компанії.

Графік на наступний день публікують щовечора.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом доби. Якщо НЕК "Укренерго" оновить команди щодо обмеження споживання, ДТЕК коригуватиме індивідуальні графіки.

Тому жителям області радять регулярно перевіряти актуальну інформацію за своєю адресою.

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Також енергетики закликають після відновлення електропостачання не вмикати всі потужні прилади одночасно. Варто зачекати щонайменше 15 хвилин, а потім підключати техніку по черзі, щоб зменшити навантаження на мережу.

Нагадаємо, 28 листопада у Києві та області продовжують діяти обмеження електропостачання через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. За командою "Укренерго" екстрені відключення запровадили у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах Київщини.

Під час таких знеструмлень звичні графіки не діють. Енергетики працюють над стабілізацією ситуації та відновленням прогнозованого електропостачання. Жителів області, у яких є світло, закликають ощадливо споживати електроенергію.