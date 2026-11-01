В Донецке произошел блэкаут после прилета

В Донецке отключилось электричество / Exilenova+
В Донецке произошел прилет по энергетике. В результате попадания в городе отключилось электричество.
Вероятно, пострадал трансформатор. Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.
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Что известно о результатах удара?
Вечером 1 ноября был осуществлен налет на временно оккупированный Донецк. Вероятно, был нанесен удар по трансформатору на подстанции 220 киловольт.
По состоянию на 20:25 пожар не потушен. После уражения в городе произошло отключение электроэнергии.
Последствия удара по Донецку / Exilenova+
Отключение электричества в Донецке: смотрите видео
Напомним, что в ночь на 31 октября дроны добрались до оккупированной части Луганской области. После атаки ударных БПЛА там вспыхнули пожары.
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