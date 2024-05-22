Энергетики объясняют, что интервалы отключений электроэнергии и разница в их продолжительности зависит от количества объектов критической инфраструктуры в городах и других населенных пунктах.
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Если облэнерго укладывается в лимиты – графики не действуют
Укрэнерго устанавливает предельные объемы потребления, за пределы которых во время дефицита электроэнергии выходить нельзя.
Соответственно, если облэнерго укладываются в лимит – графики не действуют. Если не укладываются – действуют графики почасовых отключений,
– отметили в Укрэнерго.
Там также объяснили, что графики и очереди отключений света составляют сами облэнерго. По регионам сами определяют количество и продолжительность очередей, которые нужны, чтобы держаться в лимите.
"Это решение облэнерго, но логика такова: в областях, где много критической инфраструктуры или военно-оборонной инфраструктуры, которую нельзя отключать, эти графики для населения и бизнеса (магазины, рестораны и прочее) соответственно будут большими, чем для областей, где критической инфраструктуры меньше", – объясняют энергетики.
Какая ситуация в энергосистеме Украины: последние новости
- Сейчас в Украине отменили отключение света. Диспетчерский центр Укрэнерго отменил ограничения потребления во всех областях до 19:00. Энергетики объяснили это тем, что солнечная погода помогает работе промышленных и крышных солнечных электростанций.
- Впрочем, вечером графики почасовых отключений вернутся. Они будут действовать во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 19:00 до 24:00.
- Ранее в Укрэнерго отмечали, что отключения начнутся с 20 часов, однако потом произошли изменения, причиной которых стало увеличение облачности, которая мешает работе солнечных электростанций.
- Также, несмотря на потепление в Украине, значительно уменьшилась потребность потребителей в электроэнергии. Впрочем, председатель Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что полностью избежать отключений света летом пока не удастся. А еще он считает, что отключения будут продолжаться не только в летние месяцы. Ограничивать электроснабжение придется также в осенний и зимний сезон.
- Добавим, что сейчас дефицит энергомощностей в Украине достиг 8 гигаватт, а потери в результате обстрелов превысили 1 миллиард гривен.