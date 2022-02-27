США и лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Канады решили принять конкретные меры, чтобы это реализовать. Лидеры из стран-союзниц заявили, что будут действовать против людей и организаций, способствующих войне в Украине.

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В частности, страну-оккупанта отключат от Swift. Также планируется принять меры, которые не позволят России использовать свой Центральный банк для поддержания валюты и подрыва влияния наложенных санкций.

Страны планируют создать общую оперативную группу для поиска активов российских компаний и попавших под санкции олигархов.

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