США та лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії й Канади вирішили ухвалити конкретні заходи, аби це реалізувати. Лідери з країн-союзниць заявили, що діятимуть проти людей та організацій, які сприяють війні в Україні.

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Зокрема, країну-окупантку відключать від Swift. Також планують вжити заходів, які не дозволять Росії використати свій Центральний банк для підтримки валюти та підривання впливу накладених санкцій.

Країни планують створити спільну оперативну групу для пошуку активів російських компаній та олігархів, які потрапили під санкції.

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