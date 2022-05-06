Об этом рассказал 24 каналу экономист и инвестиционный банкир Сергей Фурса.
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По его словам, на работу российского Сбербанка уже повлияли американские санкции. Этот банк уже был отнесен к наиболее жесткому пакету санкций.
Еще больше навредить "Сбербанку" тяжело, он и так уже остался просто условным банком, оперирующим только в России. Отключение от SWIFT мало что изменит, это просто символический шаг,
– подчеркнул Фурса.
Эксперт добавил, что такой шаг важен, но де-факто американцы всю работу за европейцев уже проделали.
Сергей Фурса заверил, что все последствия дефолта российская экономика уже ощутила благодаря санкциям. "Моральный дефолт России произошел. Поэтому реальный дефолт мало что изменил бы", – добавил он.
Эксперт говорит, что россияне сейчас лишились несколько сотен миллионов долларов. В целом, с начала войны резервы Центробанка уменьшились на 50 миллиардов долларов.
Вредить "Сбербанку" еще больше уже фактически невозможно, – Фурса
Когда россияне ощутят влияние санкций? Сергей Фурса подчеркнул, что ощутимый крах российской экономики начнется где-то летом. "Экономический кризис – это очень медленный процесс, но неотвратимый. Летом начнется глубокий экономический кризис", – добавил он.
Европейский Союз готовит шестой пакет санкций против России. Он будет включать в себя выход большинства российских банков из международной системы быстрых финансовых операций SWIFT, а также ограничения в энергетическом секторе.
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