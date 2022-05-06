Про це розповів 24 каналу економіст та інвестиційний банкір Сергій Фурса.

До теми Росія скоротить видобуток нафти на 20% через нафтове ембарго від ЄС, – аналітик

За його словами, на роботу російського "Сбербанку" вже вплинули американські санкції. Цей банк вже віднесли до найбільш жорсткого пакету санкцій.

Ще більше нашкодити "Сбербанку" важко, він і так вже залишився просто умовним банком, який оперує тільки в Росії. Відключення від SWIFT мало що змінить, це просто символічний крок,

– наголосив Фурса.

Експерт додав, що такий крок важливий, але де-факто американці всю роботу за європейців вже зробили.

Довідка! SWIFT – це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Її використовують понад 11 000 фінансових установ у понад 200 країнах і територіях для надсилання безпечних платіжних доручень. Щодня через систему проходять транзакції на трильйони доларів.



Це найважливіша фінансова система у світі, вона контролюється центральними банками Європи, США, Канади та Японії.

Сергій Фурса запевнив, що всі наслідки дефолту російська економіка вже відчула завдяки санкціям. "Моральний дефолт Росії стався. Тому реальний дефолт мало що змінив би", – додав він.

Експерт каже, що росіяни зараз позбулися кількасот мільйонів доларів. Загалом з початку війни резерви Центробанку зменшилися на 50 мільярдів доларів.

Зашкодити "Сбербанку" ще більше вже фактично неможливо, – Фурса



Коли росіяни відчують вплив санкцій? Сергій Фурса наголосив, що відчутний крах російської економіки почнеться десь влітку. "Економічна криза – це дуже повільний процес, але невідворотній. Влітку почнеться глибока економічна криза", – додав він.

До слова, Європейський Союз готує шостий пакет санкцій проти Росії. Він включатиме вихід більшості російських банків із міжнародної системи швидких фінансових операцій SWIFT, а також обмеження в енергетичному секторі.

Відео до теми – ЗМІ: ЄС розглядає персональні санкції проти коханки Путіна