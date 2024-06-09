9 июня по Украине электроэнергию не выключали. Впрочем, уже с начала новой недели графики отключений вернутся.

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Когда не будет света завтра

По всей стране 10 июня введут графики почасовых отключений. У бытовых и промышленных потребителей выключать свет будут к вечеру. Отключения возможны в течение 6 часов: с 16:00 до 22:00. Для объектов критической инфраструктуры электроснабжение будет обеспечиваться бесперебойно.

Как объяснили в Укрэнерго, возвращение к графикам – вынужденный шаг. С понедельника прогнозируют рост потребления электроэнергии.

Отключение света в течение 10 июня / Фото Укрэнерго

Почему в воскресенье свет не выключали

9 июня украинцы были со светом весь день. В Укрэнерго говорят, что на то было две причины. Первая – в выходной день снизилось потребление электроэнергии. Во-вторых, в работу после ремонта вернулся блок АЭС.