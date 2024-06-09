Соответственно, когда 9 из них повреждены, то даже несмотря на то, что сейчас лето и меньшее потребление, к сожалению, этой электроэнергии не хватает, чтобы покрыть текущие расходы. Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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Сколько времени нужно на восстановление энергетики

Россия серьезно повредила нашу энергетическую систему. Харченко убежден, что для того, чтобы выровнять ситуацию в энергосистеме до нормальной с текущими разрушениями – нужно около 2 лет.

Все будут работать, чтобы к зиме приготовить максимум того, что можно приготовить; восстановить поврежденные объекты; восстановить все, что может работать; возможно, восстановить законсервированные теплоэлектроцентрали и тому подобное. Однако стратегически, чтобы не было ограничений, то минимальный срок работ – 2 года,

– отметил эксперт по энергетике.

По тактической ситуации с электроэнергией, то впереди сложный месяц – июль. Тогда совпадают высокие температуры и количество ремонтов, в частности атомных энергоблоков. Впрочем, с середины августа ситуация начнет улучшаться.

"Потом идет зима, и она будет сложной. Это объективно", – подытожил Харченко.

В то же время ситуация сегодня такая, что сильно ухудшить ее будущими атаками Россия уже не сможет.

Ситуация в энергосистеме: кратко