Потребление в Украине остается значительным из-за снижения температуры, хотя и меньше, чем в будний день. Пока дефицита мощности нет, однако ситуация еще может измениться.

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В каких областях могут выключать свет

Лимиты потребления на воскресенье не доводились. Но если потребление вырастет критично, могут быть применены аварийные отключения.

В частности это касается Киева, а также Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей.

Обращаем внимание, что снятие лимитов потребления касается только суток 12 февраля. С началом рабочей недели и характерным для него ростом потребления ограничения могут вернуться,

– добавили в Укрэнерго.

В каком состоянии украинская энергосистема

Энергосистема Украины уже пережила 14 ракетных атак врага и 17 волн атак БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей сейчас недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме этого, на временно оккупированных областях юга расположены большинство ветровых и солнечных электростанций.

Отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит,

– добавили в ведомстве.

Продолжаются восстановительные работы на теплоэлектростанциях, поврежденных во время ракетных атак и атак дронов. Осуществляется импорт электроэнергии.