Будут ли отключения света в разных городах и регионах Украины – читайте в тексте 24 Канала.

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Свет в Ровненской области

12 февраля Ровно и Ровненская область будут без ограничения электроснабжения. Лимиты мощности не будут применяться.

Будет ли электроэнергия на Волыни

12 февраля графики почасовых отключений света на Волыни не будут действовать. Укрэнерго пока не установило для области суточный лимит потребления электроэнергии.

В Ивано-Франковской области будет свет

12 февраля в Ивано-Франковской области свет не будут выключать. Укрэнерго предоставило области безлимит на протяжении всех суток.

Этому способствовало возобновление работы двух блоков на одной АЭС, что позволило снизить дефицит электрогенерации.

Какая ситуация со светом в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях

12 февраля Укрэнерго не предоставило ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Важно! При перегрузке сетей в областях, где не будут выключать свет, могут снова ввести стабилизационные графики отключений.

На Запорожье не будет почасовых отключений

12 февраля почасовых отключений по Запорожской области не запланировано. "Запорожьеоблэнерго" просят максимально ответственно отнестись к пользованию энергоемкими электроприборами.

В Черновцах не планируют ограничивать электроснабжение

12 февраля весь день Буковина проведет со светом. Для области не будет ограничений потребления электроэнергии.

Выключение света на Закарпатье

12 февраля на Закарпатье не планируются стабилизационные отключения электроэнергии. К тому же, в понедельник, 13 февраля, также будет день без ограничений – в регионе будут проводить замеры потребления.

Жители Полтавщины будут со светом

На 12 февраля Укрэнерго не довело лимиты мощности для Полтавской области. В связи с этим не запланировано применять график почасовых отключений.

Ограничений света для Винницы не будет

Укрэнерго не задействовало ограничение электроснабжения Винницкой области 12 февраля. Также 13 февраля для региона не будут применяться лимиты потребления электроэнергии. Это необходимо для измерения максимального потребления света.

Свет для жителей Тернопольщины

12 февраля в Тернопольской области не будут применяться ограничения электроэнергии. То есть в течение суток не будет отключения света.

В Хмельницкой области ситуация со светом стабилизируется

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию со снабжением электрической энергии в области. О полном возвращении к почасовым отключениям еще рано говорить, поэтому частично действуют сетевые ограничения.

Так, 12 февраля в области отключения будут преимущественно происходить согласно графикам аварийных отключений, в части общин будет происходить переход к графику почасовых отключений.

Что происходит со светом в Сумской области

12 февраля отключение электроэнергии по графику по городу Сумы и области не планируется, отметили в "Сумыоблэнерго".

В Николаевской области целый день будет электричество

На 12 февраля ограничения потребления электроэнергии не установлены, сообщает "Николаевоблэнерго".