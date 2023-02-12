Будут ли отключения света в разных городах и регионах Украины – читайте в тексте 24 Канала.

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12 февраля Ровно и Ровненская область будут без ограничения электроснабжения. Лимиты мощности не будут применяться.

12 февраля графики почасовых отключений света на Волыни не будут действовать. Укрэнерго пока не установило для области суточный лимит потребления электроэнергии.

12 февраля в Ивано-Франковской области свет не будут выключать. Укрэнерго предоставило области безлимит на протяжении всех суток.

Этому способствовало возобновление работы двух блоков на одной АЭС, что позволило снизить дефицит электрогенерации.

12 февраля Укрэнерго не предоставило ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

12 февраля почасовых отключений по Запорожской области не запланировано. "Запорожьеоблэнерго" просят максимально ответственно отнестись к пользованию энергоемкими электроприборами.

12 февраля весь день Буковина проведет со светом. Для области не будет ограничений потребления электроэнергии.

12 февраля на Закарпатье не планируются стабилизационные отключения электроэнергии. К тому же, в понедельник, 13 февраля, также будет день без ограничений – в регионе будут проводить замеры потребления.

На 12 февраля Укрэнерго не довело лимиты мощности для Полтавской области. В связи с этим не запланировано применять график почасовых отключений.

Укрэнерго не задействовало ограничение электроснабжения Винницкой области 12 февраля. Также 13 февраля для региона не будут применяться лимиты потребления электроэнергии. Это необходимо для измерения максимального потребления света.

12 февраля в Тернопольской области не будут применяться ограничения электроэнергии. То есть в течение суток не будет отключения света.

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию со снабжением электрической энергии в области. О полном возвращении к почасовым отключениям еще рано говорить, поэтому частично действуют сетевые ограничения.

Так, 12 февраля в области отключения будут преимущественно происходить согласно графикам аварийных отключений, в части общин будет происходить переход к графику почасовых отключений.

12 февраля отключение электроэнергии по графику по городу Сумы и области не планируется, отметили в "Сумыоблэнерго".

На 12 февраля ограничения потребления электроэнергии не установлены, сообщает "Николаевоблэнерго".