Чи будуть відключення світла у різних містах та регіонах України – читайте у тексті 24 Каналу.

Читайте також Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст

12 лютого Рівне та Рівненська область будуть без обмежень електропостачання. Ліміти потужності не застосовуватимуться.

12 лютого графіки погодинних відключень світла на Волині не діятимуть. Укренерго поки не встановило для області добовий ліміт споживання електроенергії.

12 лютого на Івано-Франківщині світло не вимикатимуть. Укренерго надало області безліміт протягом усієї доби.

Цьому посприяло відновлення роботи двох блоків на одній АЕС, що дозволило зменшити дефіцит електрогенерації.

12 лютого Укренерго не надало обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати сьогодні світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

12 лютого погодинних відключень по Запорізькій області не заплановано. "Запоріжжяобленерго" просять максимально відповідально поставитися до користування енергоємними електроприладами.

12 лютого увесь день Буковина проведе зі світлом. Для області не буде обмежень споживання електроенергії.

12 лютого на Закарпатті не плануються стабілізаційні відключення електроенергії. До того у понеділок, 13 лютого, теж буде день без обмежень – у регіоні проводитимуть заміри споживання.

На 12 лютого Укренерго не довело ліміти потужності для Полтавської області. У зв’язку з цим не заплановано застосовувати графік погодинних відключень.

Укренерго не задіяло обмеження електропостачання для Вінницької області 12 лютого. Також 13 лютого для регіону не будуть застосовувати ліміти споживання електроенергії. Це потрібно для вимірювання максимального споживання світла.

12 лютого на Тернопільщині не будуть застосовуватись обмеження електроенергії. Тобто протягом доби не буде вимкнень світла.

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з постачанням електричної енергії в області. Про повне повернення до погодинних відключень ще рано говорити, тому частково діють мережеві обмеження.

Так, 12 лютого в області відключення переважно відбуватимуться згідно з графіками аварійних відключень, в частині громад відбуватиметься перехід до графіка погодинних відключень.

12 лютого відключення електроенергії за графіками по місту Суми та області не планується, зазначили в "Сумиобленерго".