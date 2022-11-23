В то же время аварийные отключения пока не прогнозируют. Детальнее о том, где не будет света 23 ноября – читайте в материале 24 канала.

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В Украине будут действовать плановые отключения света

23 ноября с 0:00 до 24:00 во всех регионах Украины применяются плановые отключения. Это следствие неоднократных ракетных атак врага на сети компании Укрэнерго, а также на электростанции, производящие электроэнергию.

Отметим, что графики отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке.

Киев останется без света

23 ноября в столице используются стабилизационные отключения электроэнергии. Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком стабилизационных отключений можно здесь.

В Ровненской области отключат электроэнергию

"Ровнооблэнерго" продолжает стабилизировать энергосистему Ровненской области. Разработана нестандартная схема питания, которая никогда раньше не применялась в Ровно и области.

Отключение света в Ровно – здесь.

Отключение света в Ровненской области – здесь.

В Сумской области – почасовые отключения

23 ноября в Сумах и области будут применены почасовые отключения.

С 0:00 до 24:00 в Сумах будут действовать графики 2 через 6 часов (-2/+6).

С 6:00 до 22:00 по области – 2 через 2 часа.

Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются.

Заранее перед отключением позаботьтесь о запасах воды и пищи, зарядите все устройства, чтобы без проблем пробыть часы без электричества. Не забывайте, что ремонтные бригады круглые сутки работают, чтобы стабилизировать энергосистему после вражеских атак.

В Черкасской области не будет электричества

23 ноября с 0:00 до 24:00 будет действовать зеленый график отключений электроэнергии. Посмотреть, в какой очереди ваш дом, можно по ссылке.

В Житомирской области будут действовать плановые отключения

Местные власти сообщили, что по результатам прошедших суток оказалось, что в результате дефицита электроэнергии, кроме красного сектора, были применены отключения желтого и зеленого секторов, а это дополнительно более сотни населенных пунктов области.

Это произошло из-за превышения потребления электроэнергии во всех районных городах и определенных общинах области, в отдельных случаях – более чем в 10% обыденной нормы.

Если сейчас мы не будем экономить электроэнергию, то плановые отключения будут постоянно, а в случае ухудшения ситуации мы можем перейти к аварийным обесточиваний. Ситуация достаточно серьезная,

– рассказал глава ОВА Виталий Бунечко.

Главная задача для каждого – "выровнять" свое энергопотребление в течение суток. В частности, с 7:00 до 9:00 утра и с 17:00 до 21:00 нужно ограничить включение бытовых приборов – бойлеров, стиральных машин, обогревателей.



Отключение света в Житомирской области / фото Житомирская ОВА

Прикарпатье будет сидеть без света

График почасовых отключений электроэнергии на Прикарпатье на 23 ноября:

С 0:00 до 1:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей II очереди Долинской и Надворнянской СЭЭМ.

С 1:00 до 2:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей II Рогатинской и Коломыйской СЭЭМ.

С 2:00 до 3:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей ІІІ очереди Богородчанской, Верховинской, Городенковской СЭЭМ.

С 3:00 до 4:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей ІІІ очереди Рожнятовской, Долинской, Калушской СЭЭМ.

С 4:00 до 5:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей І очереди Городенковской, Долинской, Калушской СЭЭМ.

С 5:00 до 6:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей І очереди Лысецкой, Надвирнянской СЭЭМ.

С 6:00 до 7:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей II очереди полностью, за исключением Долинской и Надворнянской СЭЭМ.

С 7:00 до 8:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей II очереди полностью.

С 8:00 до 10:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей ІІІ очереди полностью.

С 10:00 до 12:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей и очереди полностью.

С 12:00 до 14:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей II очереди полностью.

С 14:00 до 16:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей ІІІ очереди полностью.

С 16:00 до 18:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей І очереди полностью.

С 18:00 по 20:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей II очереди полностью.

С 20:00 по 21:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей ІІІ очереди полностью, кроме Богородчанской, Верховинской и Городенковской СЭЭМ.

С 21:00 до 22:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей ІІІ очереди Косовской, Лысецкой, Надворнянской, Тлумацкой, Яремчанской, Галицкой, Ивано-Франковской СЭЭМ.

С 22:00 до 23:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей I очереди Яремчанской, Ивано-Франковской, Рогатинской, Тлумацкой СЕЭМ.

С 23:00 до 24:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей I очереди Коломыйской, Косовской, Снятинской, Верховинской СЭЭМ.

Узнать, к какой очереди вы относитесь, можно на сайте "Прикарпатьеоблэнерго".

В Волынской области отключат электроэнергию

Графики плановых почасовых отключений электроэнергии в Волынской области 23 ноября можно просмотреть по ссылке.

В Одессе – экстренные отключения света

В регионе происходят экстренные отключения света 23 ноября. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

Напомним, в Офисе Президента предупредили, что в случае блэкаута никуда уезжать не нужно. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко надеется, что полного блэкаута вообще не будет. Однако период, который может занять несколько дней, следует переждать.

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