Водночас аварійних відключень поки не прогнозують. Детальніше про те, де не буде світла 23 листопада – читайте у матеріалі 24 каналу.

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В Україні діятимуть планові відключення світла

23 листопада з 0:00 до 24:00 у всіх регіонах України застосовуються планові відключення. Це наслідок неодноразових ракетних атак ворога на мережі компанії Укренерго, а також на електростанції, які виробляють електроенергію.

Зауважимо, що графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

Київ залишиться без світла

23 листопада у столиці застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії. Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком стабілізаційних відключень можна тут.

На Рівненщині вимкнуть електроенергію

"Рівнеобленерго" продовжує стабілізувати енергосистему Рівненщини. Наразі розроблена нестандартна схема живлення, яка ніколи раніше не застосовувалася в Рівному та області.

Відключення світла у Рівному – тут.

Відключення світла у Рівненській області – тут.

На Сумщині – погодинні відключення

23 листопада в Сумах та області будуть застосовані погодинні відключення.

З 0:00 до 24:00 в Сумах діятимуть графіки 2 через 6 годин (-2/+6).

З 6:00 до 22:00 по області – 2 через 2 години.

Додаткові аварійні вимкнення не прогнозуються.

Завчасно перед вимкненням подбайте про запаси води та їжі, зарядіть всі пристрої, аби без проблем перебути години без електрики. Не забувайте, що ремонтні бригади цілодобово працюють, аби стабілізувати енергосистему після ворожих атак.

На Черкащині не буде електрики

23 листопада з 0:00 до 24:00 діятиме зелений графік відключень електроенергії. Подивитись, у якій черзі ваш будинок, можна за посиланням.

На Житомирщині діятимуть планові відключення

Місцева влада повідомила, що за результатами пройденої доби виявилось, що внаслідок дефіциту електроенергії, окрім червоного сектору, було застосовано відімкнення жовтого та зеленого секторів, а це додатково понад сотня населених пунктів області.

Це сталося через перевищення споживання електроенергії у всіх районних містах та певних громадах області, в окремих випадках – більш ніж у 10% від буденної норми.

Якщо зараз ми не будемо економити електроенергію, то планові відключення будуть постійно, а у разі погіршення ситуації, ми можемо перейти до аварійних знеструмлень. Ситуація досить серйозна,

– розповів очільник ОВА Віталій Бунечко.

Головне завдання для кожного – "вирівняти" своє енергоспоживання протягом доби. Зокрема з 7:00 до 9:00 ранку і з 17:00 до 21:00 треба обмежити увімкнення побутових приладів – бойлерів, пральних машин, обігрівачів.



Відключення світла на Житомирщині / фото Житомирська ОВА

Прикарпаття сидітиме без світла

Графік погодинних вимкнень електроенергії на Прикарпатті на 23 листопада:

З 0:00 до 1:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІ черги Долинської та Надвірнянської СЕЕМ.

З 1:00 до 2:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІ Рогатинської та Коломийської СЕЕМ.

З 2:00 до 3:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІІ черги Богородчанської, Верховинської, Городенківської СЕЕМ.

З 3:00 до 4:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІІ черги Рожнятівської, Долинської, Калуської СЕЕМ.

З 4:00 до 5:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів І черги Городенківської, Долинської, Калуської СЕЕМ.

З 5:00 до 6:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів І черги Лисецької, Надвірнянської СЕЕМ.

З 6:00 до 7:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІ черги повністю, за винятком Долинської та Надвірнянської СЕЕМ.

З 7:00 до 8:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІ черги повністю.

З 8:00 до 10:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІІ черги повністю.

З 10:00 до 12:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів І черги повністю.

З 12:00 до 14:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІ черги повністю.

З 14:00 до 16:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІІ черги повністю.

З 16:00 до 18:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів І черги повністю.

З 18:00 по 20:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІ черги повністю.

З 20:00 по 21:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІІ черги повністю, крім Богородчанської, Верховинської та Городенківської СЕЕМ.

З 21:00 до 22:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІІ черги Косівської, Лисецької, Надвірнянської, Тлумацької, Яремчанської, Галицької, Івано-Франківської СЕЕМ.

З 22:00 до 23:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів І черги Яремчанської, Івано-Франківської, Рогатинської, Тлумацької СЕЕМ.

З 23:00 до 24:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів І черги Коломийської, Косівської, Снятинської, Верховинської СЕЕМ.

Дізнатись, до якої черги ви належите, можна на сайті "Прикарпатттяобленерго".

На Волині вимкнуть електроенергію

Графіки планових погодинних відключень електроенергії у Волинській області 23 листопада можна переглянути за посиланням.

В Одесі – екстрені відключення світла

У регіоні відбуваються екстрені відключення світла 23 листопада. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Перевірити наявність поточних відключень можна тут.

Нагадаємо, в Офісі Президента попередили, що у випадку блекауту нікуди виїжджати не треба. Заступник глави ОП Кирило Тимошенко сподівається, що повного блекауту взагалі не буде. Однак період, який може тривати кілька днів, слід перечекати.

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