Кроме того, ограничат потребление электроэнергии и в вечерние часы. Это, в частности, связано с обстрелами украинской энергосистемы российскими захватчиками.

К теме Отключения света, которые действуют сейчас, – это наименьшее зло: в Укрэнерго объяснили, почему это необходимо

Что будет со светом в Украине 24 июня

В Укрэнерго отметили, что 24 июня все облэнерго будут применять графики почасовых отключений в течение суток с 00:00 до 24:00.

С 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше,

– сказали в компании.

Среди причин, почему именно ввели такие графики стабилизационных отключений света, в Укрэнерго объяснили ростом потребления в начале рабочей недели и сложной ситуацией в энергосистеме после массированных атак россиян.

Ранее в Укрэнерго сообщали, что в результате комбинированной российской атаки по Украине в Запорожской и Львовской областях было повреждено энергетическое оборудование, а также были пострадавшие среди энергетиков. В компании добавили, что это была 8-я массированная комбинированная атака на объекты энергетической инфраструктуры Украины за 2024 год.