О том, что целью ночного обстрела врага стала энергетическая струкутура, сообщило Министерство энергетики.

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Атакованы объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах. К сожалению, на одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что пострадавшие энергетики сейчас находятся в больнице. Известно также о поврежденном оборудовании.

Из-за атаки отключали линию электропередачи

В Минэнерго сообщили, что во время обстрела отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте. Последствия уточняются.

Заметим, что предварительно стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. На месте атаки возник пожар.