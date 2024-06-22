Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.
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Россияне нанесли ракетный удар по Львовской области
Как рассказал Козицкий, в результате атаки россиян возник пожар. По его словам, на месте обстрела уже работают пожарные.
По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало. О масштабах разрушений – позже,
– сообщил глава Львовской ОГА.
Россияне атаковали Запад Украины
В ночь с 21 на 22 июня российские военные нанесли комбинированный удар по Украине. Для атаки враг использовал крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, а также дроны-камикадзе типа "Шахед".
Оккупанты направили большинство воздушных целей по Западу Украины. Так, в течение ночи звуки взрывов слышали в Ивано-Франковской, Винницкой и Хмельницкой областях. Кроме того, Россия атаковала Луцк.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив информировал о работе ПВО в области. Как информирует Общественное, по предварительной информации, звуки взрывов, которые были слышны в Хмельницкой области, также вызваны работой сил ПВО.