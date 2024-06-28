Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук рассказала в эфире телемарафона, что сейчас в Украине сложное состояние энергосистемы из-за значительных повреждений, обстрелы и проведения ремонтов для энергетических объектах, пишет 24 Канал.

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Светлана Гринчук отметила, что на выходных традиционно снижается потребление света.

Однако сейчас трудно спрогнозировать, потому что жара... Будем надеяться, что нам удастся немного уменьшить графики отключений, даже избежать,

– рассказала заместитель министра энергетики.

Она объяснила, что ситуация продолжает оставаться сложной, хотя стабильной и контролируемой.

Светлана Гринчук уточнила, что на выходных обычно потребление уменьшается. Например, на прошлых выходных графики отключений планировали, однако из-за снижения потребления их сократили.

Обратите внимание! Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук рассказала, что Минэнерго постоянно проводит ремонты на генерирующих объектах, пытается добавить новых мощностей в систему и отремонтировать линии, чтобы сократить графики отключений. Однако сейчас одни из самых сложных недель, ведь потребление растет и продолжаются ремонты.

Кстати, глава правления Укрэнерго заявил, что в результате 8 массированных атак России с марта 2024 года Украина потеряла половину мощности наших электростанций, то есть более 9 гигаватт.

Владимир Кудрицкий объяснил, что дефицит света в энергосистеме может варьироваться. В частности, обычно он наименьший ночью и наибольший вечером.