Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

К теме В январе графики отключений могут увеличиться: в каком состоянии украинская энергетика

Какова ситуация со светом 30 декабря

В Укрэнерго сообщили, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после 13 массированных атак россиян с начала этого года. Так, необходимость экономного потребления электроэнергии пока сохраняется.

В то же время в ряде областей графики для бытовых потребителей отменяются, а для промышленности ограничения будут действовать с 08:00 до 19:00. Вместе с тем, в Укрэнерго отметили, что в часы пикового потребления возможно применение отключений света и для бытовых потребителей.

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Сейчас графики продолжают действовать в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Так, на Кировоградской области ограничения будут действовать для:

Очередь 1.1: 14:00 – 16:00

Очередь 4.2: 12:00 – 14:00

Очередь 6.2: 16:00 – 17:00

В Полтавской области будут выключать свет с 12:00 по 17:00. Одновременно будут выключать 0,5 очереди.



Графики на Полтавщине / Полтаваоблэнерго

В Днепропетровской области ограничения будут касаться: