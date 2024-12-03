Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Смотрите также В Днепре мужчина требует отключения света в собственном доме, потому что к нему приехала теща

Как будут выключать свет в Украине 4 декабря

В Укрэнерго обнародовали графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей и для промышленности и бизнеса.

Итак, в среду, 4 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:

06:00 – 07:00 – одна очередь отключений

07:00 – 20:00 – две очереди отключений

20:00 – 22:00 – одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут применять с 06:00 до 22:00 часов.

В Укрэнерго попросили экономно потреблять электроэнергию, когда свет появляется по графику.

Напомним, что причина временного введения ограничений – повреждения энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки, которую совершила Россия 28 ноября.

В Укрэнерго отметили, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное российскими оккупантами оборудование.

Там отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. В Укрэнерго подчеркнули, что актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе можно узнать на сайте или на официальных страницах облэнерго в соцсетях.