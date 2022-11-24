Но расслабляться не стоит. Что делать при следующих ракетных ударах, когда выключится свет и исчезнет связь – читайте в материале 24 канала.

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По Украине работают Пункты Несокрушимости

В случае аварийного отключения электроэнергии более чем на 24 часа, Пункты Несокрушимости станут островком безопасности, стабильности, тепла и единства.

Они будут функционировать круглосуточно и бесплатно для временного пребывания.

В пунктах Несокрушимости предполагается: наличие тепла, воды, освещения, мобильной связи, интернета, питания для мобильных устройств, места для отдыха, аптечки, обеспечения для мам и детей.

В Киеве Пункты Несокрушимости расположены по адресам:

метро Нивки, проспект Победы, 69/1;

Виноградарь, улица Светлицкого, 37;

метро Оболонь, улица Героев полка "Азов", 6;

метро Лукьяновка, улица Молдавская 3-А, рядом с Центральным госпиталем МВД Украины;

Соломенская площадь, улица Василия Липковского, 33;

метро Голосеевская/Демеевская, проспект Голосеевский, 56;

улица Рыболовная, 14/16;

Троещина, бульвар Перова, 27;

Лесной массив, улица кубанской Украины, 4а;

метро Харьковская, улица Александра Кошица, 3В.

Где расположены Пункты Несокрушимости в Киевской области, смотрите по ссылке .