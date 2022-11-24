Але розслаблятися не варто. Що робити під час наступних ракетних ударів, коли вимкнеться світло та зникне зв'язок – читайте у матеріалі 24 каналу.

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По Україні працюють Пункти Незламності

В разі аварійного відключення електроенергії більш ніж на 24 години, Пункти Незламності стануть острівцем безпеки, стабільності, тепла та єдності.

Вони функціонуватимуть цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування.

У Пунктах Незламності передбачається: наявність тепла, води, освітлення, мобільного зв’язку, інтернету, живлення для мобільних пристроїв, місця для відпочинку, аптечки, забезпечення для мам і дітей.

У Києві Пункти Незламності розташовані за адресами:

метро Нивки, проспект Перемоги, 69/1;

Виноградар, вулиця Світлицького, 37;

метро Оболонь, вулиця Героїв полку "Азов", 6;

метро Лук'янівка, вулиця Молдавська 3-А, поруч з Центральним госпіталем МВС України;

Солом'янська площа, вулиця Василя Липківського, 33;

метро Голосіївська/Деміївська, проспект Голосіївський, 56;

вулиця Рибальська, 14/16;

Троєщина, бульвар Перова, 27;

Лісовий масив, вулиця кубанської України, 4а;

метро Харківська, вулиця Олександра Кошиця, 3В.

Де розташовані Пункти Незламності у Київській області, дивіться за посиланням.