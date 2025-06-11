Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Николаевской ОВА Виталия Кима и Суспильное.

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Отключение света в Херсоне и Николаеве

Около 10 часов утра в Херсоне исчез свет. Перебои с электроснабжением фиксируют, в частности, в Днепровском и Центральном районах города.

В 10:15 мэр Николаева написал, что сейчас отсутствует электроэнергия. В то же время отметил, что соответствующие службы работают.

Заметим, корреспондентка 24 Канала рассказала, что отключение света также произошло в области.

Аварийное отключение! Не связано с атаками россиян,

– подчеркнул Виталий Ким.

Уже в 10:19 чиновник написал, что скоро свет включат.

В Николаевоблэнерго сообщили о системной аварии на территории области. Отметили, что энергетики работают над запитыванием потребителей.

О 10:31 Александр Сенкевич написал, что в некоторых районах Николаева уже появилась электроэнергия.

Если еще нет – без паники, скоро будет,

– заверил городской голова.

Около 10:33 СМИ также сообщили, что в некоторых районах Херсона уже восстановлено электроснабжение.

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