Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма та Суспільне.

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Відключення світла в Херсоні й Миколаєві

Близько 10 години ранку в Херсоні зникло світло. Перебої з електропостачанням фіксують, зокрема, у Дніпровському та Центральному районах міста.

О 10:15 мер Миколаєва написав, що наразі відсутня електроенергія. Водночас зазначив, що відповідні служби працюють.

Зауважимо, кореспондентка 24 Каналу розповіла, що відключення світла також сталося в області.

Аварійне відключення! Не пов'язане з атаками росіян,

– наголосив Віталій Кім.

Уже о 10:19 посадовець написав, що скоро світло включать.

У Миколаївобленерго повідомили про системну аварію на території області. Зазначили, що енергетики працюють над заживленням споживачів.

О 10:31 Олександр Сєнкевич написав, що в деяких районах Миколаєва вже з'явилася електроенергія.

Якщо ще немає, – без паніки, скоро буде,

– запевнив міський голова.

Близько 10:33 ЗМІ також повідомили, що в деяких районах Херсона вже відновлено електропостачання.

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