Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівську міську раду.
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Що відомо про відключення світла у Львові
У міській раді повідомили, що через аварії на кількох трансформаторних підстанціях частина Шевченківського району та вулиця Зелена в Дублянах тимчасово без світла.
Без електропостачання залишилися мешканці на вулиць Панча, Липи, Чорновола, Лінкольна, Хвильового, Миколайчука, Щурата, Дж. Ленона та інші,
– йдеться у повідомленні.
Там додали, що Львівобленерго вже працює над відновленням та це займе до кількох годин.