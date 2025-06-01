Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на тимчасового виконувача обов'язків голови Полтавської ОВА Володимира Когута.

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Що відомо про відключення світла у Полтаві

Тимчасовий виконувач обов'язків голови ОВА повідомив, що Полтава залишилася без світла, ще о 14:29. Причиною стало аварійне вимкнення лінії електропередач.

За його даними, без світла залишилися 277 юридичних і майже 2,5 тисячі побутових споживачів.

Бригади енергетиків уже працюють над відновленням електропостачання та встановлюють причини аварії,

– написав Володимир Когут.

Станом на вечір неділі про відновлення електропостачання не повідомлялося.

Нагадаємо, що 29 травня через несприятливі погодні умови було аварійне відключення ліній електропередач у 7 населених пунктах Гадяцької, Диканської та Кобеляцької громад на Полтавщині.

Тоді без світла залишилися 55 юридичних та 526 побутових споживачів.