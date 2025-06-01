Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности председателя Полтавской ОГА Владимира Когута.

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Что известно об отключении света в Полтаве

Временно исполняющий обязанности председателя ОВА сообщил, что Полтава осталась без света, еще в 14:29. Причиной стало аварийное отключение линии электропередач.

По его данным, без света остались 277 юридических и почти 2,5 тысячи бытовых потребителей.

Бригады энергетиков уже работают над восстановлением электроснабжения и устанавливают причины аварии,

– написал Владимир Когут.

По состоянию на вечер воскресенья о восстановлении электроснабжения не сообщалось.

Напомним, что 29 мая из-за неблагоприятных погодных условий было аварийное отключение линий электропередач в 7 населенных пунктах Гадячской, Диканьской и Кобеляцкой общин на Полтавщине.

Тогда без света остались 55 юридических и 526 бытовых потребителей.