Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

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Какова ситуация со светом на Херсонщине

Александр Прокудин объяснил, что ситуация в энергетической системе Херсонщины остается сложной.

К сожалению, из-за уничтожения оборудования в результате российских ударов в регионе ввели графики почасовых отключений света.

Сейчас АО "Херсоноблэнерго" занимается их формированием – завтра (12 июня, – 24 Канал) должны обнародовать четкие графики,

– написал Прокудин.

По его словам, аварийно-восстановительные работы продолжаются, а энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы восстановить электроснабжение.

Энергетики также добавили, что в результате вражеских обстрелов была повреждена электрическая подстанция ПС 150 кВ, которая не входит в состав энергообъектов АО "Херсоноблэнерго" и находится в собственности основного потребителя.

Отмечается, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме страны Министерство энергетики не имеет возможности оказать помощь в направлении бригад из других регионов.

12 июня без света останется также часть Николаевской области. Это связано с плановыми ремонтными работами, реконструкцией и техническим обслуживанием.

Графики отключения света на Николаевщине / Фото: "Николаевоблэнерго"

Напомним, Херсонщина была под атакой "Шахедов" с 22:56 10 июня. Оккупанты ударили по областному центру и прилегающим районам. Дополнительно населенные пункты враг обстреливал из артиллерии и авиации.