Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, отметив, что энергетики работают буквально 24/7, чтобы восстановить нормальную работу энергосистемы.

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Реально ли уменьшить количество отключений

Как отметил Рябцев, энергетики выражают сдержанный оптимизм, что восстановление работы определенных объектов возможно. Но для этого нужно время. Именно поэтому сейчас в Украине применяют 3-4 очереди отключений, что означает отсутствие света на 10-12 часов в сутки.

Эти отключения продлятся как минимум до конца недели. На следующей неделе, надеюсь, ситуация будет немного легче. Энергетики работают 24/7 там, где их уже допустили к восстановлению системы,

– отметил Рябцев.

На некоторых объектах невозможно сразу начать ремонт из-за угрозы от обломков ракет и суббоеприпасов, которые могут сдетонировать. Сначала территорию должны очистить от этих элементов.

Прогнозировать, что будет дальше – достаточно сложно. Очевидно, что оккупанты и в дальнейшем будут бить по украинской энергетике. Поэтому очень важно заниматься защитой самих объектов. Тут есть свои вопросы.

Чем больше таких ударов будет – тем сложнее энергетикам будет восстанавливать систему. Есть подозрение, что далеко не все меры по защите объектов были выполнены в полном объеме,

– подчеркнул Рябцев.